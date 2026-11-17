В Ормузском проливе два судна подорвались на минах, еще одно пострадало от удара

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В Ормузском проливе судно, которое днем ранее подверглось удару, пострадало от повторного обстрела, а еще два подорвались на минах, сообщают во вторник Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) и иранское агентство "Фарс".

"UKMTO получило сообщения от иранского агентства морской безопасности о том, что судно подверглось второму удару, который вызвал пожар на борту", - говорится в сообщении.

Согласно данным организации, данных о судьбе экипажа пока нет.

Кроме того, по данным "Фарс", иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сообщил, что в Ормузском проливе два судна, включая сверхкрупный танкер, подорвались на минах и загорелись.

Согласно данным агентства, танкер перевозил более 2 млн баррелей сырой нефти, а второе судно перевозило сжиженный природный газ.

Подтверждения этой информации из других источников пока не поступало.

КСИР обвинил оба судна в нарушении иранского протокола в отношении пролива.