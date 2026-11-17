Парламент Монголии 19 ноября вынесет решение по отставке президента страны

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Депутаты Верховного государственного хурала (парламента) Монголии вынесут на обсуждение пленарного заседания 19 ноября вопрос об отстранении от должности президента страны Ухнаагийна Хурэлсуха, сообщают монгольские СМИ со ссылкой на руководителя пресс-службы администрации президента Цевегмидина Ганзорига.

По его словам, в случае, если отставка Хурэлсуха будет принята, временные полномочия главы государства, согласно Конституции страны, будет исполнять председатель парламента Санжаагийн Наранцогт.

Как сообщалось, 17 ноября президент Монголии Хурэлсух объявил об отставке по собственному желанию на фоне обвинений в коррупции со стороны оппозиционной партии в парламенте.

По данным СМИ, обвинение связано с получением финансовой выгоды от государственного проекта строительства железной дороги Гашуунсухайт - Ганцмод.

В настоящее время Монголия совместно с Китаем реализуют проект строительства трансграничной железной дороги Гашуунсухайт - Ганцмод, предназначенной для прямого вывоза в КНР угля с месторождения Таван-Толгой. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2027 году, объем инвестиций оценивается более чем в $250 млн.

Ожидается, что с вводом новой железной дороги в эксплуатацию пропускная способность "сухих портов" Монголии удвоится, а средний объем экспорта угля вырастет с 83 млн до 200 млн тонн в год. Ежегодная выручка от продажи ресурса увеличится на $1,5 млрд.

Хурэлсух занимает пост президента Монголии с 2021 года. До этого, с октября 2017 года, он занимал должность премьер-министра страны. После перехода на высшую государственную должность Хурэлсуха на посту главы правительства сменил Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, который подал в отставку в 2025 году после аналогичного коррупционного скандала и утраты доверия парламента.