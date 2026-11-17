Глава Минобороны Польши провел переговоры с замглавы Пентагона

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Вице-премьер, глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш провел в Брюсселе переговоры с заместителем министра обороны США Элбриджем Колби.

"Через неделю после нашего визита в Вашингтон мы возобновили обсуждения по вопросу создания постоянной американской военной базы в Польше. Этот вопрос хорошо продвигается и является для нас приоритетным", - написал Косиняк-Камыш в соцсетях.

По его словам, принято решение о создании в Польше центра обслуживания ракет PAC-3.

"Мы находимся на продвинутой стадии переговоров о совместном производстве ракет Barracuda в Польше", - также добавил он.