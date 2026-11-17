На форуме в Дамаске обсудили вклад международных партнеров в восстановление Сирии

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Первое заседание Форума по координации партнерства с Сирией (Syria Partnership Coordination Forum - SPCF) состоялось во вторник в Дамаске, сообщила Европейская комиссия (ЕК).

"Мирная, стабильная и инклюзивная Сирия важна как для самих сирийцев, так и для региона в целом и для Европы. ЕС готов углублять партнерство с Сирией по мере того, как сирийский народ восстанавливает свою страну на благо всех граждан", - заявила член ЕК по Средиземноморью Дубравка Шуйца.

Она отметила, что на форуме в Дамаске основное внимание было уделено тому, "какой вклад могут внести международные партнеры и деловые круги в реализацию приоритетов самой Сирии, чтобы люди могли найти работу, предприятия - возобновить свою деятельность, а доступ к услугам был восстановлен в полном объеме".

В опубликованном пресс-релизе ЕК сообщается, что в работе форума приняли участие ключевые партнеры, в том числе государства-члены ЕС, страны G7, арабские государства, ООН и международные финансовые организации - Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Исламский банк развития, а также представители гражданского общества.

Как следует из публикации, участники обсудили деловой климат в Сирии и меры, необходимые для "преобразования приоритетных задач страны в конкретные инвестиционные возможности".

В ЕК также отметили, что в ходе своего второго визита в страну еврокомиссар Шуйца дала официальный старт работе "Центра технической помощи Сирии". Его задача - "содействовать сирийским государственным институтам в укреплении их потенциала и проведении реформ, необходимых для восстановления доверия, привлечения ответственных инвестиций и обеспечения устойчивого экономического восстановления".

Кроме того, в Дамаске были подписаны новые контракты, финансируемые ЕС и направленные на восстановление и реконструкцию Сирии. Они касаются таких сфер, как верховенство права, создание благоприятной деловой среды и поддержка малых и средних предприятий, сообщили в Брюсселе.