ВМС Ирана сообщили о подрыве на мине еще одного танкера в Ормузском проливе

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В ВМС Ирана во вторник заявили, что еще один - третий за день - танкер натолкнулся на мину в Ормузском проливе.

"Час назад третий танкер, допустивший ошибку, загорелся после того, как подорвался на морской мине в восточной части Ормузского пролива", - приводит агентство Fars заявление иранских ВМС.

Иранские военные напомнили, что Ормузский пролив остается закрытым, в связи с чем для прохода необходима координация с вооруженными силами Ирана и следование по безопасным маршрутам, согласованным с Тегераном.

Ранее во вторник иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) также сообщил, что в Ормузском проливе два судна, включая сверхкрупный танкер, подорвались на минах и загорелись. При этом КСИР обвинил оба судна в нарушении иранского протокола в отношении пролива.

В свою очередь Управление морских торговых операций Великобритании передавало, что судно в Ормузском проливе, которое днем ранее подверглось удару, впоследствии пострадало от повторного обстрела.