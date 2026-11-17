Иран опроверг сообщения о планах использовать "грязную бомбу" для атак в Вашингтоне

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи во вторник назвал безосновательными сообщения СМИ о том, будто Иран готовит покушения на высокопоставленных представителей администрации США в Вашингтоне с использованием "грязной бомбы" или химического оружия.

"Те, кто начал агрессивные действия против Ирана (...) распространяют безосновательные обвинения, включая недавние публикации The New York Times и медийную пропаганду телеканала CNN о "грязной бомбе", - написал Багаи в соцсети X.

Он также назвал беспочвенными предположения, что Тегеран построил сеть иранских плотин для обеспечения работы подземных ракетных баз. По мнению Багаи, подобные обвинения являются "предлогом для оправдания ударов по жизненно важной инфраструктуре страны".

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщал, что Иран мог спрятать на территории США материалы для изготовления "грязной бомбы" и использовать их для организации покушений на представителей администрации американского президента.

В свою очередь газета The New York Times утверждала, что плотины близ иранских ракетных объектов могут использоваться в военных целях.