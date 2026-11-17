В США изучают данные о подготовке Ираном атак в Вашингтоне с использованием "грязной бомбы"

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - По данным американской разведки, Иран разрабатывает планы покушения на высокопоставленных представителей администрации президента Дональда Трампа в Вашингтоне с использованием "грязной бомбы" или химического оружия, сообщил телеканал CNN со ссылкой на американские официальные лица.

Источники утверждают, что разведданные не указывают на неизбежность атаки, но иранцы готовят планы, чтобы иметь возможность действовать в случае необходимости. По их словам, в планах подробно указаны места и цели, что побуждает США готовиться к непредвиденным обстоятельствам.

"Вопрос о том, есть ли у них на самом деле специалисты для проведения такой операции, остается открытым", - сказал CNN один из собеседников.

По словам источника, американская разведка перехватила иранские данные о том, что на территории США спрятаны материалы для изготовления бомб. Как отмечает телеканал, хотя официальные лица расходятся во мнениях относительно достоверности разведданных, они в целом согласны с тем, что Тегеран вполне мог спрятать на территории США ядерные или химические материалы, которые можно было бы соединить с обычным взрывчатым веществом, создав так называемую "грязную бомбу".

"Любое подобное оружие - это оружие террора, а не высокоточное оружие, как и террорист-смертник, который взрывает себя", - указал один из источников. "Они могут сделать людей действительно больными, а определенные районы непригодными для жизни", - добавил он.