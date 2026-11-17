Иранский остров Кешм подвергся удару США, инфраструктура не пострадала
Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Иранский остров Кешм в Ормузском проливе подвергся американскому удару, инфраструктура острова не пострадала, сообщает во вторник агентство "Тасним" со ссылкой на местные власти.
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"Несколько часов назад США атаковали территории близ острова Кешм. Ущерба жилым, коммерческим объектам и другой инфраструктуре нет", - передает агентство.
Отмечается, что ситуация на Кешме находится под контролем. Все службы экстренного реагирования приведены в полную готовность.
Ранее во вторник "Фарс" сообщало о взрыве на острове, к северо-западу от одноименного города Кешм. Причину взрыва агентство не уточняло.