Иранский остров Кешм подвергся удару США, инфраструктура не пострадала

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Иранский остров Кешм в Ормузском проливе подвергся американскому удару, инфраструктура острова не пострадала, сообщает во вторник агентство "Тасним" со ссылкой на местные власти.

"Несколько часов назад США атаковали территории близ острова Кешм. Ущерба жилым, коммерческим объектам и другой инфраструктуре нет", - передает агентство.

Отмечается, что ситуация на Кешме находится под контролем. Все службы экстренного реагирования приведены в полную готовность.

Ранее во вторник "Фарс" сообщало о взрыве на острове, к северо-западу от одноименного города Кешм. Причину взрыва агентство не уточняло.