В МИД РФ назвали атаки, подобные ударам по острову Кешм и Бахрейну, нарушением суверенитета

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Атаки, подобные ударам по острову Кешм и Бахрейну, нарушают суверенитет и безопасность расположенных в этом районе государств, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С сожалением констатируем очередной всплеск напряжённости в зоне Персидского залива: в последние дни противоборствующие стороны обменялись новыми ударами. Были зафиксированы попадания по иранскому острову Кешм, а также по территории Бахрейна", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

Она подчеркнула: "Такого рода атаки представляют собой откровенное нарушение суверенитета и безопасности расположенных в этом районе государств, а также, к нашему глубокому сожалению, ведут к человеческим и материальным потерям".