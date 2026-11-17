Военизированная шиитская группировка отказалась покидать город близ Багдада

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Военизированная шиитская группировка "Катаиб Хезболла" отказалась покинуть Джурф ас-Сахар и пообещала противостоять вводу правительственных сил Ирака в этот город, сообщает во вторник "Аш-Шарк аль-Аусат".

По данным газеты, иракский следственный комитет провел проверку в Джурф ас-Сахаре в связи с предположениями о том, что группировка замешана в контрабанде нефти в этом районе. Премьер Ирака Али аз-Зейди призвал "Катаиб Хезболла" покинуть город и распорядился ввести на его территорию армию.

По словам неназванного участника группировки, ее представители используют лишь топливо для заправки автомобилей и электрогенераторов. Предположения в ее причастности к контрабанде нефти он отрицает. В "Катаиб Хезболла" также заявляют, что власти используют подобные предположения как предлог для принудительного разоружения группировки.

В октябре Али аз-Зейди заявлял, что правительство будет добиваться полного разоружения всех вооруженных группировок, действующих на территории страны. По его словам, этот процесс должен завершиться к 30 июня 2027 года.