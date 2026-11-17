Глава CENTCOM и военные советники США прибудут в Саудовскую Аравию для помощи с ПВО

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер и другие американские офицеры, как ожидается, окажут содействие командованию Саудовской Аравии в укреплении противовоздушной обороны королевства против атак хуситов, сообщает во вторник Middle East Eye (MEE) со ссылкой на источник.

"Многочисленные западные чиновники заявили MEE, что адмирал Купер, командующий американскими войсками на Ближнем Востоке, по плану должен на этой неделе прибыть в Саудовскую Аравию вместе с советниками с целью провести оценку ПВО королевства", - информирует издание.

По данным газеты, Саудовскую Аравию также посетят примерно 30 американских военных советников, некоторые из них уже на месте событий.

Американские госслужащие заявили MEE, что Саудовская Аравия располагает среди стран Персидского залива одними из наиболее крупных арсеналов ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot, однако ее военным приходится оборонять обширную территорию от атак хуситов.

Саудовская Аравия возглавляет арабскую коалицию, оказывающую военную поддержку правительственным войскам Йемена в борьбе с хуситами, и наносит по их позициям авиаудары. В ответ хуситы проводят военные операции против инфраструктуры королевства, атакуют ее нефтяные объекты, аэропорты и военные базы.

Ранее MEE также сообщало, что хуситы совершали вылазки на территорию Саудовской Аравии.

Между тем, в минувшее воскресенье правительственные силы Йемена сообщили об отходе от побережья Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, после попыток отбить эти территории, захваченные хуситами в ходе осеннего наступления. По различным данным, лояльные йеменским властям силы из-за угрозы наступления хуситов усиливают линии обороны возле портового города Аден, где базируется признанное на международном уровне правительство страны. Бои продолжаются в провинциях Мариб, Лахдж, Таиз.

Неназванный западный чиновник заявил изданию, что наблюдатели не ожидают падения Адена из-за недовольства местного населения хуситами. Однако он охарактеризовал ситуацию для Саудовской Аравии и ее союзников как "очень плохую".