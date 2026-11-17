Уиткофф и Кушнер проведут в Берлине переговоры по гарантиям безопасности Украины

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - У спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера на четверг запланированы переговоры с европейскими и украинскими чиновниками на тему гарантий безопасности для Украины, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на источники.

"Чиновник США, отказавшийся назвать себя, сказал, что Уиткофф и Кушнер, как ожидается, встретятся в четверг в Берлине с украинскими и европейскими госслужащими для обсуждения послевоенных гарантий безопасности для Киева", - информирует агентство.

Другие источники также утверждали, что США побуждают РФ и Украину в рамках переговоров по украинскому урегулированию рассматривать новые предложения, касающиеся НАТО, размещения военных средств и военнослужащих в Европе.

Bloomberg поясняет, что европейцы в свою очередь настаивали на прекращении в первую очередь огня на Украине, до каких-либо переговоров о НАТО или развертывании войск.

Однако, по словам источников агентства, в ходе саммита ЕС в Дублине в прошлую пятницу "многие лидеры Евросоюза признали, что им следует принять участие в таких инициативах хотя бы ради того, чтобы США были довольны". Другие руководители предположили, что настало время вновь начать дискуссии о перспективах вступления Украины в НАТО.