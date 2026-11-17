Спикер парламента Швеции надеется сформировать правительство к Рождеству

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Риксдага (парламента Швеции) Андреас Норлен выразил надежду, что к Рождеству в стране удастся сформировать новое правительство.

"Я хочу, чтобы шведский народ знал, что к Рождеству у него будет либо новое правительство, либо подготовка к внеочередным выборам. Формирование правительства не может продолжаться в течение Рождества и Нового года, как это было в 2018-2019 годах", - приводит во вторник слова Норлена Шведское радио.

В Швеции правительство формируется по принципу негативного парламентаризма, согласно которому премьер-министру не требуется поддержка большинства. Достаточно, чтобы 175 из 349 членов Риксдага не выступали против его кандидатуры.

В сентябре в Швеции прошли парламентские выборы. Победу одержал находившийся ранее в оппозиции левоцентристский блок, обеспечивший себе 176 мест. В этот альянс входят Социал-демократическая рабочая партия, Левая партия, Партия зеленых и Партия центра.

Правый блок получил 173 места. В него входят Умеренная коалиционная партия, Либеральная партия, Христианские демократы и поддерживающие их Шведские демократы.