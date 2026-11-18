В Монголии проведут внешний аудит железнодорожного проекта на фоне скандала

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал поручил Национальному фонду благосостояния Чингисхана (ранее - Erdenes Mongol, владеет и управляет большинством отраслевых предприятий в Монголии) провести международную финансовую оценку и независимый аудит всех процессов, связанных с реализацией проекта строительства трансграничной железной дороги Гашуунсухайт - Ганцмод.

Он заявил об этом на брифинге, о котором пишут монгольские СМИ. Он прокомментировал ситуацию, связанную с отставкой президента страны Ухнаагийна Хурэлсуха на фоне коррупционного скандала, а также ряда других чиновников, включая руководителя аппарата правительства Баттумурына Энхбаяра и замминистра юстиции и внутренних дел Дэмбэрэлцэрэнгийна Мунх-Эрдэнэ.

"Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух принял решение покинуть свой пост и восстановить свое достоинство, как рядового гражданина. Как премьер-министр, я поддерживаю решение президента. (...) Я хотел бы изложить свою позицию по вопросу о железной дороге Гашуунсухайт - Ганцмод (...) Все, чьи имена связаны с вышеупомянутым проектом и кто причастен к хищению средств, должны быть допрошены", - сказал Учрал.

Скандал вокруг реализации проекта строительства железной дороги Гашуунсухайт - Ганцмод, по мнению главы правительства, может быть связан с периодом президентства Халтмаагийна Баттулги - предшественника Хурэлсуха. Тогда, по словам Учрала, на раннем этапе реализации проекта были допущены существенные юридические ошибки, приведшие к умышленному нарушению закона представителями власти страны.

"Проект железной дороги Гашуунсухайт - Ганцмод и весь процесс заключения соглашения о закупках продукции будут подвергнуты международной финансовой оценке. Будет проведен независимый аудит", - подчеркнул он.

17 ноября президент Монголии Хурэлсух объявил об отставке по собственному желанию на фоне обвинений в коррупции со стороны оппозиционной партии в парламенте. В СМИ сообщали, что обвинение связано с получением финансовой выгоды от государственного проекта строительства железной дороги Гашуунсухайт - Ганцмод. Сам лидер страны заявил о своей невиновности.

Заявление президента об отставке 19 ноября рассмотрит Великий государственный хурал (парламент). Если на будет принята, временные полномочия главы государства, согласно Конституции страны, будет исполнять спикер парламента Санжаагийн Наранцогт.

Сообщалось также, что реализация проекта по строительству новой трансграничной железной дороги Гашуунсухайт - Ганцмод, предназначенной для прямого вывоза в КНР угля с месторождения Таван-Толгой, началась еще в 2014 году, но впоследствии проект был заморожен и активизирован лишь в 2024 году - с подписанием соответствующего соглашения между властями Монголии и Китая.

Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2027 году, объем инвестиций оценивается более чем в $250 млн. Ожидается, что с вводом новой железной дороги в эксплуатацию пропускная способность "сухих портов" Монголии удвоится, а средний объем экспорта угля вырастет с 83 млн до 200 млн тонн в год. Ежегодная выручка от продажи ресурса увеличится на $1,5 млрд. По последним данным, на конец октября реализация проекта составляла 65%.

Хурэлсух занимает пост президента Монголии с 2021 года. До этого, с октября 2017 года, он занимал должность премьер-министра страны. После перехода на высшую государственную должность Хурэлсуха на посту главы правительства сменил Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, который подал в отставку в 2025 году после аналогичного коррупционного скандала и утраты доверия парламента.