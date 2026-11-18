Белоруссия и Венесуэла договорились возобновить военное сотрудничество

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В Минске представители военных ведомств Белоруссии и Венесуэлы обсудили возобновление вооруженного сотрудничества, сообщил в соцсетях начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко.

"В Минске после длительного перерыва аккредитован венесуэльский военный дипломат - дивизионный генерал Рафаэль Серпа Самбрано", - уточнил он.

Представители Белоруссии и Венесуэлы обсудили возобновление военного сотрудничества и согласовали мероприятия на 2027 год.