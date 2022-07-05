Лукашенко заявил о готовности развивать военное сотрудничество с Венесуэлой

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Белоруссия готова развивать военное и иное сотрудничество с Венесуэлой, чтобы эффективно противостоять политике Запада, заявил президент страны Александр Лукашенко. Во вторник он поздравил президента Венесуэлы Николаса Мадуро с национальным праздником - Днем независимости.

"Благодаря принятым решениям о "перезагрузке" двусторонних отношений межгосударственные контакты Минска и Каракаса существенно активизировались. Объединение усилий позволит эффективно противостоять деструктивной политике Запада и обеспечить нашим государствам устойчивое развитие в существующих сложных условиях", - отметил Лукашенко в поздравлении. Тест обращения приводит пресс-служба главы государства.

Лукашенко выразил мнение, что данный шаг является очень своевременным с учетом глобальных вызовов, с которыми столкнулись обе страны в последнее время.

Глава государства подчеркнул, что Белоруссия готова продолжать укрепление дружбы с Венесуэлой через расширение политического, торгово-экономического, научно-технического, гуманитарного, военного и культурного сотрудничества.