Лукашенко заявил о готовности предложить США выход из ситуации с Венесуэлой

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности предложить США вариант выхода из ситуации с Венесуэлой, чей президент Николас Мадуро был захвачен американскими военными и вывезен в Штаты 3 января.

"Это тема для моего обсуждения с руководством США. У меня есть предложения по выходу из этой ситуации. И если они хотят достойно и красиво выйти из этой ситуации, мы готовы с (президентом США - ИФ) Дональдом (Трампом - ИФ) в этом отношении работать. Он прагматичный человек, я тоже. Поэтому, думаю, что мы обсудим эту проблему. Я не хочу сказать, что я тут главный советник, и я могу с ним решить какую-то проблему. Нет. Но свою точку зрения я могу высказать", - заявил Лукашенко в понедельник на встрече с госсекретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым в Минске.

"Им (США - ИФ) постоянно говорю, откровенно говорю, где они неправы. С Мадуро неправы - глупость сотворили. Я предупреждал, - заявил Лукашенко. - Провели какую-то операцию, схватили человека. Ну и что? Всему миру показали, кто есть кто. А главное - что дальше?"

3 января американские военные захватили в Каракасе Мадуро и вывезли его в США. Политика обвиняют в причастности к наркоторговле.