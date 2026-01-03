Лукашенко осудил нападение США на Венесуэлу

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко осудил американскую агрессию против Венесуэлы, сообщила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.

"Президент Беларуси категорически осуждает акт американской агрессии против Венесуэлы. Про последствия Александр Лукашенко говорил совсем недавно в интервью как раз американским журналистам. В частности, о том, что "это будет второй Вьетнам". И американцам он не нужен", - приводит в субботу слова пресс-секретаря агентство БелТА.

Президент США Дональд Трамп утром в субботу заявил, что американские военные провели широкомасштабную атаку против Венесуэлы, сумели захватить и вывезти из страны венесуэльского президента Николаса Мадуро и его жену.