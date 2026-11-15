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Израильские военные нанесли удар по высокопоставленному командиру ХАМАС

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Служба общей безопасности (Шин Бет) нанесли удар в секторе Газа для ликвидации одного из командиров военного крыла движения ХАМАС, сообщает в воскресенье The Times of Israel.

Предполагается, что целью был командир подразделения "Хан-Юнис" Самир Абу Юнис.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац допустил, что этот человек погиб. Израильские военные пока официально это не подтвердили.

Израиль ХАМАС ЦАХАЛ Газа
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