Целью израильского удара по больнице в секторе Газа был командующий бригадой ХАМАС

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Израильские военные нанесли удар по больнице в городе Хан-Юнис в секторе Газа для устранения командующего бригадой движения ХАМАС в регионе, сообщает в четверг The Times of Israel.

"В совместном заявлении военные и служба общей безопасности "Шин Бет" сообщают, что целью удара был командующий бригадой "Хан-Юнис" Мухаммад Абу Исмаил", - пишет издание.

Отмечается, что помимо него целями стали другие участники движения, которые "скрывались в больнице "Насер". Согласно заявлению, Мухаммад Абу Исмаил "руководил деятельностью участников бригады и направлял их на подготовку и осуществление терактов против израильских граждан и военнослужащих ".

The Times of Israel напоминает, что в четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по больнице "Насер" в Хан-Юнисе. Погибли не менее шести человек, более 20 получили ранения.

7 октября 2023 года ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ ЦАХАЛ начала военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.