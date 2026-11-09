Трамп попросил Нетаньяху воплотить в жизнь американский мирный план по Газе

Фото: AP/ТАСС

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп ранее в ноябре попросил израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху предпринять шаги по воплощению в жизнь плана по урегулированию ситуации в секторе Газа, на который Израиль согласился в 2025 году, сообщает Axios со ссылкой на источники.

"Президент Трамп в ходе телефонного разговора в четверг сказал израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху, что он ожидает от него шагов по имплементации мирного плана по сектору Газа", - пишет портал со ссылкой на слова двух людей, знакомых с ситуацией.

Отмечается, что администрация США не хотела, чтобы этот вопрос обсуждался во время предвыборной кампании перед выборами в Израиле. Сейчас, когда выборы прошли, Трамп хочет увидеть воплощение его плана в жизнь, вне зависимости от того, кто станет следующим премьер-министром страны.

По данным Axios, в разговоре также приняли участие госсекретарь США Марко Рубио и американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Отмечается, что Нетаньяху сам инициировал звонок, и беседа прошла продуктивно. Стороны также обсудили иранский конфликт.

В октябре 2025 года Трамп заявил, что власти Израиля и ХАМАС согласились на первую фазу предложенного Вашингтоном плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод израильских военных стали первым этапом плана.

Однако летом Нетаньяху заявил, что условия плана противоречат интересам страны в регионе. Он потребовал полного разоружения ХАМАС до того, как Израиль выведет военных из анклава.

Вместе с тем сейчас Нетаньяху может потерять пост премьер-министра. Ранее в воскресенье президент Израиля Ицхак Герцог поручил лидеру оппозиции и партии "Яшар" Гади Айзенкоту сформировать правительство.