Поиск

Трамп попросил Нетаньяху воплотить в жизнь американский мирный план по Газе

Трамп попросил Нетаньяху воплотить в жизнь американский мирный план по Газе
Фото: AP/ТАСС

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп ранее в ноябре попросил израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху предпринять шаги по воплощению в жизнь плана по урегулированию ситуации в секторе Газа, на который Израиль согласился в 2025 году, сообщает Axios со ссылкой на источники.

"Президент Трамп в ходе телефонного разговора в четверг сказал израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху, что он ожидает от него шагов по имплементации мирного плана по сектору Газа", - пишет портал со ссылкой на слова двух людей, знакомых с ситуацией.

Отмечается, что администрация США не хотела, чтобы этот вопрос обсуждался во время предвыборной кампании перед выборами в Израиле. Сейчас, когда выборы прошли, Трамп хочет увидеть воплощение его плана в жизнь, вне зависимости от того, кто станет следующим премьер-министром страны.

По данным Axios, в разговоре также приняли участие госсекретарь США Марко Рубио и американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Отмечается, что Нетаньяху сам инициировал звонок, и беседа прошла продуктивно. Стороны также обсудили иранский конфликт.

В октябре 2025 года Трамп заявил, что власти Израиля и ХАМАС согласились на первую фазу предложенного Вашингтоном плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод израильских военных стали первым этапом плана.

Однако летом Нетаньяху заявил, что условия плана противоречат интересам страны в регионе. Он потребовал полного разоружения ХАМАС до того, как Израиль выведет военных из анклава.

Вместе с тем сейчас Нетаньяху может потерять пост премьер-министра. Ранее в воскресенье президент Израиля Ицхак Герцог поручил лидеру оппозиции и партии "Яшар" Гади Айзенкоту сформировать правительство.

Дональд Трамп Израиль США сектор Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп попросил Нетаньяху воплотить в жизнь американский мирный план по Газе

 Трамп попросил Нетаньяху воплотить в жизнь американский мирный план по Газе

Посол РФ опроверг наличие предварительных условий для встречи Путина и Пашиняна

 Посол РФ опроверг наличие предварительных условий для встречи Путина и Пашиняна

Что произошло за день: воскресенье, 8 ноября

Не менее семи человек погибли в результате столкновения поездов в Египте

 Не менее семи человек погибли в результате столкновения поездов в Египте

Президент Израиля поручил оппозиционеру Айзенкоту формирование правительства

 Президент Израиля поручил оппозиционеру Айзенкоту формирование правительства

Трамп уверен, что республиканцы смогут взять реванш после проигрыша на промежуточных выборах

Посольство РФ сообщило о стабильном состоянии раненной в Кракове россиянки

 Посольство РФ сообщило о стабильном состоянии раненной в Кракове россиянки

Польская прокуратура расследует стрельбу в Кракове как теракт

Глава МИД Франции сказал, что Европа будет представлена на переговорах по Украине в Абу-Даби

 Глава МИД Франции сказал, что Европа будет представлена на переговорах по Украине в Абу-Даби

Землетрясение магнитудой 5.7 произошло в Японии

 Землетрясение магнитудой 5.7 произошло в Японии
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4100 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12838 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 130 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов