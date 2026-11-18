Суданские военные продолжают наступление на западе страны на позиции СБР

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Судана и их союзники ведут наступление в провинции Западный Кордофан на крупный город Эн-Нухуд, который удерживают Силы быстрого реагирования (СБР), сообщает The National со ссылкой на неправительственную исследовательскую организацию ACLED.

По ее данным, войска находятся примерно в 60 км от города. С начала ноября правительственные силы в ходе наступательных действий в провинциях Западный Кордофан и Северный Кордофан освободили 30 населенных пунктов и деревень.

Дальше на западе расположен регион Дарфур, который почти полностью контролируется СБР. В городе Ньяла (провинция Южный Дарфур) располагается самопровозглашенная администрация СБР; по нему суданские военные неоднократно наносили удары беспилотниками.

По данным Anadolu, суданская армия и союзные ей группировки продолжают бои на крайнем западе страны возле границы с Чадом. Боевые действия идут в районе Карное в провинции Северный Дарфур: отсюда ранее выбили отряды СБР, контролировавшие местность с марта этого года. Район считается важным, связывающим Северный Дарфур и западную границу Судана.

Конфликт в Судане между Вооруженными силами страны и СБР идет с 15 апреля 2023 года. Жертвами боевых действий стали не менее 150 тысяч человек. Более 14 млн человек покинули свои дома. В настоящее время военные контролируют север и восток Судана, включая Хартум; СБР - юг страны и регион Дарфур. Основные боевые действия идут в регионах Кордофан и Дарфур, в последнее время смещаются в сторону провинции Голубой Нил. Стороны все активнее используют беспилотники друг против друга.