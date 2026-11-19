Глава Нацразведки США предупредил о растущей иранской угрозе

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Директор Национальной разведки США Джей Клейтон заявил, что Соединенные Штаты сталкиваются с "возросшей угрозой со стороны Ирана, который замышляет убийства американских граждан в стране и за рубежом".

Это заявление он сделал, выступая на слушаниях в Комитете внутренней безопасности Палаты представителей США под названием "Глобальные угрозы для страны: 25 лет после 11 сентября" вместе с министром внутренней безопасности Марквейном Маллином и заместителем директора ФБР Кристофером Райа.

При этом он предпочел не вдаваться в подробности о деятельности американской разведки и не стал уточнять, в чем заключается предполагаемая угроза.

Между тем американский министр внутренней безопасности Марквейн Маллин заявил, что, по его мнению, непосредственной угрозы нападения Ирана на США с применением "грязной бомбы" нет. Он повторил аналогичное заявление госсекретаря Марко Рубио.

На вопрос представителя Демократической партии Эла Грина, согласен ли он с утверждением, что Иран не представляет непосредственной угрозы с точки зрения разработки "грязной бомбы", Маллин ответил: "Да".

Во вторник Рубио опроверг сообщение CNN со ссылкой на американскую разведку о том, что Иран разрабатывает планы по подрыву "грязной бомбы" или применению химического оружия в Вашингтоне с целью покушения на высокопоставленных чиновников администрации президента США Дональда Трампа, заявив: "Я не думаю, что существует какая-то непосредственная угроза".