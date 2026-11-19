Демократы номинировали Джеффриса на пост нового спикера Палаты представителей

Лидер демократов в Палате представителей США Хаким Джеффрис Фото: Sipa USA/ТАСС

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Демократы Палаты представителей США одобрили выдвижение кандидатуры лидера фракции Хакима Джеффриса на пост спикера, голосование состоится в январе, когда Конгресс нового созыва начнет работу, передают американские СМИ.

"Демократы подавляющим большинством голосов - 251 против 11 - номинировали Джеффриса на пост следующего спикера Палаты представителей", - пишет The Hill.

Издание отмечает, что это первый этап, а голосование полным составом нижней палаты пройдет 3 января.

Чтобы получить этот пост, Джеффрису необходимо будет заручиться поддержкой 218 конгрессменов.

Если ему удастся получить необходимое количество голосов, Джеффрис станет первым темнокожим спикером в истории США.

Ранее Джеффрис на фоне победы его партии на промежуточных выборах в Конгресс США официально заявил о намерении баллотироваться на пост спикера нижней палаты.

Конгресс нового созыва начнет работу 3 января 2027 года. По результатам промежуточных выборов 3 ноября республиканцы утратили контроль над сенатом и Палатой представителей. Демократическая партия получает большинство в обеих палатах.