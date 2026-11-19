Танкер подвергся атаке в Ормузском проливе у берегов Омана

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Нефтяной танкер, следовавший через Ормузский пролив, подвергся удару неустановленного боеприпаса у берегов Омана, сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

По данным управления, местные власти сообщили, что инцидент произошел к северу от оманского города Хасаб. Снаряд попал в машинное отделение в тот момент, когда судно направлялось к выходу из пролива.

"Экипаж в безопасности, все члены команды на борту. На момент подготовки этого сообщения информация о масштабах повреждений и возможном воздействии на окружающую среду отсутствует", - заявили в UKMTO.