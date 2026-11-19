Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Японии

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в западной части острова Кюсю (Япония), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, землетрясение зафиксировано в 20:22 по Москве в среду (02:22 по местному времени в четверг), эпицентр находился в 29 км к югу от города Яцусиро (префектура Кумамото).

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,3. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 10 км.