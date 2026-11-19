Трамп заявил, что не намерен просить помощи РФ и Китая в урегулировании конфликта с Ираном

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что не намерен просить у кого-либо, в том числе у Москвы и Пекина, помощи в урегулировании конфликта Вашингтона и Тегерана.

"Нам не нужна ничья помощь. (...) Они (иранская сторона - ИФ) хотят заключить сделку", - заявил Трамп в интервью Fox News, отвечая на вопрос журналиста, намерен ли он просить помощи России и Китая в завершении конфликта с Ираном.

Трамп находится в Шэньчжэне, где позже в четверг ожидается трехсторонняя встреча лидеров США, Китая и России.

По словам американского лидера, Тегеран "очень хорошо обращается" с Вашингтоном.

"Они не стреляли. Они не топили корабли", - подчеркнул Трамп.

Он вновь заявил, что США "разгромили" иранский флот, авиацию и армию, а также отметил, что полный контроль над Ормузским проливом в настоящее время у Штатов.