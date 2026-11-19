Трамп не исключает проведения инспекций в случае сокращения США, РФ и КНР ядерных арсеналов

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп допустил возможность проведения инспекций в Соединенных Штатах, России и КНР в рамках возможного сокращения ядерных арсеналов.

"Думаю, это нормально", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос, предложит ли он РФ и Китаю провести ядерные инспекции во время встречи с их лидерами.

Он добавил, что у него отличные отношения с российским и китайским лидерами.

"Я не могу рассказать вам, чем мы занимаемся. (...) Но давайте скажем так: я знаю все. Мы шпионим за Китаем. Они шпионят за нами", - отметил президент США.

При этом он признал, что Вашингтону также, как Москве и Пекину будет трудно

сократить свои запасы ядерного оружия.

"Но это сложно сделать. Для меня это сложно, и, вероятно, им тоже трудно это сделать", - сказал Трамп.