Президент США пригрозил уничтожить Иран в случае применения химического оружия

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп признал, что у США есть информация, что Иран рассматривает возможность применения химического или биологического оружия, и заявил, что США уничтожат Исламскую Республику в случае нападения.

"Есть признаки того, что Иран присматривается к газам, к био...", - сказал Трамп в интервью Fox News.

При этом он отметил, что американцам не стоит беспокоиться, что такое оружие может быть применено внутри страны.

"Я так не думаю. (...) Послушайте, если это произойдет, мы уничтожим их", - заявил Трамп.

Накануне телеканал CNN со ссылкой на американские официальные лица сообщил, что, по данным американской разведки, Иран разрабатывает планы покушения на высокопоставленных представителей администрации президента Дональда Трампа в Вашингтоне с использованием "грязной бомбы" или химического оружия.