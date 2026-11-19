Сбой во внутренней сети АНБ нарушил операции разведки США на Ближнем Востоке

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Масштабный сбой во внутренней коммуникационной сети Агентства национальной безопасности США привел к нарушению работы критически важного центра ведомства в штате Джорджия, который обеспечивает радиотехническую разведку и операции по кибербезопасности на Ближнем Востоке, сообщили телеканалу CNN четыре источника, знакомых с ситуацией.

По их словам, во время сбоя, который произошел в начале недели, руководители в Джорджии не могли использовать секретную внутреннюю коммуникационную сеть NSANet для связи с сотрудниками и вынуждены были задействовать обходные пути и резервные системы для получения оперативной информации.

Источники указали, что самые чувствительные и важные системы передачи разведывательной информации агентства по-прежнему функционируют. Тем не менее они отметили, что масштабный сбой в работе внутренней сети NSANet - по сути, гигантской системы секретной электронной почты - показал, какими серьезными последствиями это может грозить операциям в зоне боевых действий.

Как сообщили официальные лица, проинформированные о перебоях в работе на этой неделе, сбой не был результатом кибератаки, а вместо этого, по-видимому, был связан с обновлением программного обеспечения.

Директор Национальной разведки Джей Клейтон заявил законодателям в Комитете по внутренней безопасности Палаты представителей США в среду, что он "абсолютно уверен" в том, что ни одна из вышедших из строя систем не стала результатом кибератаки, поскольку у всех этих сбоев были разные причины.

Представители администрации США в среду назвали происшедшее следствием повсеместного внедрения искусственного интеллекта. При этом они заметили, что работа по устранению сбоя, которую проводит агентство для восстановления функционирования сети, продвигается "медленнее, чем ожидалось".