Сильное землетрясение зафиксировано в Танзании

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,9 зафиксирован в северной части Танзании в четверг, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 04:30 по Москве землетрясения находился в 88 км к юго-востоку от города Шиньянга.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 4,9. По данным американских сейсмологов, очаг сейсмособытия находился на глубине 10 км.