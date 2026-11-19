Трамп считает выгодной встречу с Путиным и Си Цзиньпином на фоне партнерства Москвы и Пекина

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином выгодна Вашингтону, поскольку Москва и Пекин работают вместе.

"Потому что они работают вместе. У них есть отношения", - подчеркнул Трамп в интервью Fox News, отвечая на вопрос ведущей, почему ему выгодно встречаться с Путиным и Си Цзиньпином одновременно.

По мнению американского лидера, партнерство Москвы и Пекина "не должно было состояться", однако их объединила тема энергоносителей. По его словам, "свел их" экс-президент США Барак Обама.

Трехстроронняя встреча лидеров США, России и Китая, как ожидается, пройдет позже в четверг "на полях" саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне.