Глава CENTCOM провел переговоры с главой Минобороны Саудовской Аравии

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Глава Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) адмирал Брэд Купер провел встречу в Эр-Рияде с министром обороны Саудовской Аравии принцем Халидом бен Салманом, сообщает агентство SPA.

Стороны обсудили пути укрепления сотрудничества в области обороны между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией, а также усилия по обеспечению безопасности, стабильности и мира в регионе, говорится в сообщении.

Визит Купера в Эр-Рияд состоялся после его встречи с главой израильской разведывательной службы "Моссад" и начальником Генерального штаба израильской армии (ЦАХАЛ) в Тель-Авиве.

Израильские военные заявили, что эти обсуждения были сосредоточены на региональных проблемах безопасности и укреплении военной готовности и координации с Соединенными Штатами.