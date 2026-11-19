Трамп заявил, что обсудит с Путиным и Си Цзиньпином новые возможности для трех стран

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Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ожидает трехсторонних переговоров в Шэньчжэне с председателем КНР Си Цзиньпином и с президентом РФ Владимиром Путиным, на которых обсудит новые возможности для трех стран.

"С нетерпением жду позже сегодня трехстороннюю встречу с председателем Си Цзиньпином и с президентом Путиным. Мы обсудим новые возможности для трех наших стран", - сказал он в ходе выступления на форуме АТЭС.