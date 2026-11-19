Рынки акций Европы резко упали по итогам торгов в среду

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших экономик Западной Европы резко упали по итогам торгов в среду, инвесторы оценивали статданные и другие новости.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 понизился на 1,03% - до 644,05 пункта.

Британский FTSE 100, итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли по 1,3%, германский DAX - 1,2%, французский CAC 40 - 0,9%.

Как стало известно в среду, потребительские цены в еврозоне в октябре увеличились на 4% в годовом выражении, максимальными темпами с сентября 2023 года. Инфляция ускорилась с 3,8% в сентябре и совпала с предварительной оценкой.

Стоимость энергоносителей в валютном блоке в октябре подскочила на 21% в годовом выражении, максимальными темпами с декабря 2022 года, на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.

Тем временем в Великобритании потребительские цены в прошлом месяце выросли на 3,6% относительно того же месяца прошлого года. Инфляция ускорилась по сравнению с 3,5% в сентябре и была максимальной с октября прошлого года. Аналитики в среднем ожидали повышения потребительских цен на 3,7%, по данным Trading Economics.

Рост цен на транспортные услуги в октябре ускорился до 7,5% с 6,6% месяцем ранее в связи с повышением стоимости автомобильного топлива на треть. Цены на бензин в стране подскочили до максимума с августа 2022 года, на дизельное топливо - до рекорда.

Цена бумаг горнодобывающих компаний Glencore и Aurubis упала на 6,1% и 5,3% соответственно на фоне снижения цен на металлы. Золото упало ниже $3750 за унцию впервые с сентября 2025 года, а медь подешевела до минимума с апреля на фоне укрепления доллара.

Рыночная стоимость Alstom сократилась на 7,2%. Французский машиностроительный концерн накануне отчитался о чистом убытке в размере 954 млн евро в первом финполугодии и о падении валовой маржи до 3,6% с 13,6%. Руководство компании также намекнуло, что будет привлекать акционерный капитал для снижения долга.

Акции GSK подешевели на 0,6%, несмотря на одобрение ее нового препарата от рака легких в США.

Лидером роста среди компонентов Stoxx Europe 600 стали акции британского медицинского холдинга ConvaTec, подорожавшие на 9,4% после улучшения годового прогноза.

Капитализация Experian выросла на 1,7%. Оператор кредитных бюро увеличил выручку в первом полугодии сильнее прогнозов аналитиков и анонсировал программу выкупа собственных акций на сумму до $500 млн.

Полупроводниковый сектор закрылся в плюсе после публикации сильного отчета американской Nvidia. Котировки бумаг ASM International поднялись на 2,6%, Infineon Technologies - на 1,1%, STMicroelectronics - на 1,8%, BE Semiconductor Industries - на 2,1%, ASML Holding - на 1,9%.