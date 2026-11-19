Трамп выступает против глобального регулирования ИИ

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп, выступая на пленарном заседании лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне, заявил, что против глобального регулирования искусственного интеллекта.

"Он (ИИ - ИФ) почти полностью хорош, но в нем есть и плохие элементы, и мы должны быть очень осторожны в управлении этими плохими элементами", - сказал Трамп.

Тем не менее, он заявил, что выступает "против любой формы глобального регулирования", которое "задушит" отрасль.

"Мы не позволим этому случиться", - отметил американский лидер.