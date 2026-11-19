Уолл-стрит завершила торги в среду без единой динамики

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Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой тенденции.

Инвесторы оценивали финансовые результаты Nvidia и других компаний, а также протокол октябрьского заседания Федеральной резервной системы.

Тогда американский ЦБ принял решение сохранить процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне 3,75-4% годовых. За такой шаг проголосовали десять из 12 членов Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC).

При этом почти все руководители Федрезерва на последней встрече склонялись к целесообразности повышения ключевой ставки в предстоящие месяцы при развитии инфляционной картины и ситуации на рынке труда в соответствии с их базовыми сценариями, говорится в протоколе. Двое членов FOMC отметили, что в случае получения неблагоприятных данных об инфляции может потребоваться рассмотреть подъем ставки более чем на 25 базисных пунктов на заседании в декабре.

Акции Nvidia Corp. в среду подешевели на 2,9%. После закрытия рынка во вторник разработчик чипов отчитался о более чем двукратном росте выручки и чистой прибыли в третьем финквартале (завершился 25 октября), причем первый показатель обновил рекорд. Nvidia также дала сильный прогноз на текущий период. Кроме того, председатель совета директоров Харви Джонс сообщил инвесторам, что компания не рассматривает возможность возвращения Дженсена Хуанга на пост главного исполнительного директора.

Котировки бумаг ряда других представителей полупроводниковой отрасли также снизились, в том числе Micron Technology - на 1%, Intel Corp. - на 0,9%, Qualcomm Inc. - на 4,1%, Texas Instruments - на 1,2%, Marvell Technology - на 2,2%, Sandisk - на 2,6%.

Цена акций страховщиков UnitedHealth Group и Humana упала на 10,2% и 13% соответственно.

Бумаги нефтепроизводителей также подешевели, в том числе Chevron Corp. и ExxonMobil - на 4%, Marathon Petroleum - на 5,2%, ConocoPhillips - на 3,7%.

"Над технологическим сектором, чипмейкерами и ИИ-компаниями сгустились тучи неопределенности, - отмечает главный рыночный аналитик Carson Group Райан Детрик. - Однако важно помнить, что рынок вовсе не разваливается. Да, он сильно перекошен в сторону техкомпаний, но есть и другие сегменты, которые чувствуют себя вполне уверенно".

Цена акций TJX Cos. взлетела более чем на 8%. Сеть магазинов товаров по сниженным ценам в третьем финквартале (август-октябрь) увеличила чистую прибыль и выручку, а также улучшила годовой прогноз.

Капитализация Target Corp. увеличилась на 4%. Одна из крупнейших сетей супермаркетов в США сообщила о росте чистой прибыли в третьем финквартале (август-октябрь) в 1,8 раза, а скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания экспертов.

Акции еще одного ритейлера Lowe's Cos. подорожали на 1,1% также благодаря хорошим квартальным показателям.

Стоимость Broadcom и Advanced Micro Devices (прямых конкурентов Nvidia) выросла соответственно на 3,6% и 5,3%.

Котировки бумаг Take-Two Interactive Software подскочили на 6,2% в ожидании итогов первого дня после выхода видеоигры Grand Theft Auto VI.

Dow Jones Industrial Average в среду уменьшился на 561,25 пункта (на 1,11%) и составил 50198,17 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов снизилось на 16,9 пункта (на 0,23%) - до 7323,63 пункта.

В то же время индекс Nasdaq Composite вырос на 101,5 пункта (на 0,42%) и завершил сессию на отметке 24429,88 пункта.