Президент Южной Кореи назвал мир на Корейском полуострове условием процветания АТР

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен заявил, что мир на Корейском полуострове необходим для процветания всего Азиатско-Тихоокеанского региона, и выразил надежду на возобновление диалога с КНДР.

"Все согласятся с тем, что мир и стабильность на Корейском полуострове - необходимое условие для процветания всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Я надеюсь, что дверь для диалога с Северной Кореей откроется вновь", - сказал Ли Чжэ Мен, выступая на саммите АТЭС в Шэньчжэне.

По его словам, диалог приведет к выстраиванию прочного мира между двумя Кореями.

Ранее Ли Чжэ Мен неоднократно призывал Пхеньян к диалогу, заявляя о необходимости заключения мира вместо перемирия между двумя странами. Перемирие действует уже более семи десятилетий с тех пор, как завершились боевые действия в Корейской войне 1950-1953 гг.