New York Times утверждает, что Трамп обдумывает новые удары по Ирану

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения новых ударов по Ирану, сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, Трамп "обдумывает планы еще одного раунда широкомасштабных военных ударов по Ирану" в связи с новыми разведданными об иранских возможностях и усилением давления со стороны Израиля.

Они уточнили, что решение еще не принято.

Издание отмечает, что в администрации президента США существуют большие разногласия по поводу разведывательных данных и целесообразности повторного нападения на Иран.

Однако, источники заявили, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настойчиво добивается, чтобы США присоединились к Израилю в четырех-семидневной кампании авиаударов по Ирану.

Сообщается, что директор службы внешней разведки "Моссад" Роман Гофман провел встречи в Вашингтоне, в том числе с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом.

Другие высокопоставленные израильские чиновники, в том числе начальник разведывательного управления ЦАХАЛ генерал-майор Шломи Биндер в ходе переговоров с американскими коллегами высказались за возобновление операций.

По словам военных чиновников, любые удары США, скорее всего, будут сосредоточены на ракетном арсенале Ирана и арсенале беспилотников. Другие цели могут включать иранские энергетические объекты, командные пункты и штабы Корпуса стражей исламской революции.

Источники отметили, что планы Израиля также включают дальнейшие атаки на иранские ядерные объекты и широкомасштабные удары по энергетической инфраструктуре Ирана.