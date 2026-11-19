Кушнер и Уиткофф проинформировали Мерца о переговорах Трампа в Китае

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Джаред Кушнер сообщимл, что он и его коллега Стив Уиткофф обсудили с канцлером Германии Фридрихом Мерцем переговоры американского президента Дональда Трампа на саммите АТЭС в КНР и процесс украинского урегулирования.

"У меня и у Уиткоффа сегодня состоялась очень продуктивная встреча с Мерцем и его советником по нацбезопасности Гюнтером Зауттером. Мы предоставили им свежую информацию о беседах Трампа в Китае и о самых актуальных усилиях по достижению честного, прочного и долговременного мира на Украине", - написал он в соцсети X.

"Мы продолжаем работать в тесной координации с ФРГ, Украиной, нашими европейскими партнерами, чтобы согласовать наши позиции и подготовиться к новому раунду переговоров", - продолжил Кушнер.

Он отметил, что США продолжают взаимодействовать с Мерцем по вопросам завершения украинского кризиса и обеспечения более безопасного и процветающего будущего для Европы и Украины.