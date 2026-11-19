Трамп сообщил участникам встречи по Украине в Берлине о своих переговорах с Путиным

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг связался с участниками встречи по Украине в Берлине и проинформировал их о своих переговорах в КНР с главой РФ Владимиром Путиным, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"Трамп позвонил лидерам на встрече в Берлине, чтобы обсудить украинский вопрос (...) Трамп заявил собеседникам, что говорил с Путиным об Украине", - информирует агентство.

По его данным, после переговоров с Путиным Трамп выразил "оптимизм" в отношении достижения мирного решения украинского кризиса.

Ранее в четверг спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что он и его коллега Стив Уиткофф обсудили с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем переговоры Трампа на саммите АТЭС в КНР и процесс украинского урегулирования. Он отметил, что во встрече также принял участие советник канцлера по нацбезопасности Гюнтер Зауттер. "Мы продолжаем работать в тесной координации с ФРГ, Украиной, нашими европейскими партнерами, чтобы согласовать наши позиции и подготовиться к новому раунду переговоров", - отмечал Кушнер.



