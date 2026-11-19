Трамп предложит обсудить на трехстороннем саммите Украину

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудит на трехсторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным и с председателем КНР Си Цзиньпином конфликт на Украине.

"Мы обсудим войну между Россией и Украиной", - сказал он и напомнил, что ранее в этот день обсудил украинскую тему с Путиным. "Он хотел бы, чтобы эта война закончилась. Надеюсь, другая сторона тоже этого хочет", - заявил президент США.

По его словам, в том, что касается украинского урегулирования "происходят разные вещи".

Также он говорил, что предложит обсудить на трехстороннем саммите сокращение ядерных арсеналов трех стран.