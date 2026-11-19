Трамп заявил, что его разговор с Путиным поможет в урегулировании на Украине

Президент США сообщил об этом участникам встречи "коалиции желающих" в Берлине, передает Bloomberg

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в ходе звонка участникам встречи "коалиции желающих" в Берлине заявил, что провел в КНР с главой РФ Владимиром Путиным хорошую беседу, она внесет вклад в украинское урегулирование, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"По словам лиц, знакомых с темой, Трамп заявил более чем 30 мировым лидерам, собравшимся в Берлине, что его разговор с Путиным прошел хорошо. Трамп отметил, что он поможет в достижении мира на Украине", - информирует агентство.

Президент позвонил с "борта номер один" после отлета с саммита АТЭС в КНР, уточнили собеседники агентства.

"По словам некоторых из источников, Трамп пояснил собравшимся на встрече, что Путин сказал: он хочет завершения конфликта", - передает Bloomberg.

В переговорах "коалиции желающих" также принимали участие спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.