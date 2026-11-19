Президент США сообщил о реакции Путина на украинские удары по Крымскому мосту

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Американский лидер Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин огорчился из-за ударов Украины по Крымскому мосту, добавив, что с пониманием относится к такой реакции, сообщает в четверг телеканал NBC News.

"Путин был крайне огорчен Зеленским из-за ударов по мосту", - передает телеканал слова Трампа.

"Вполне понятно, почему Путин так себя чувствует", - отметил американский лидер.

Ранее в четверг президент России заявил, что РФ ответит на удары по Крымскому мосту. Он подчеркнул, что ответные действия станут для Украины "гораздо более болезненными, чем то, что сделал киевский режим в отношении моста".