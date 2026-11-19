Кушнер сообщил, что гарантии безопасности Украины будут основываться на статье 5 устава НАТО

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Джаред Кушнер в четверг заявил, что любые гарантии безопасности Украине должны в своей основе иметь статью 5 устава НАТО, подразумевающую коллективную оборону ее участников в случае конфликта.

"Это очень важный результат, которого мы достигли. Я думаю, мы ознакомили Россию с концепцией того, что любые гарантии безопасности будут основываться на статье 5 устава НАТО", - сказал он на пресс-конференции после встречи "коалиции желающих".

Кушнер признал, что в России есть много сомнений в отношении данной концепции, поэтому, по его словам, так важно возобновить диалог РФ и Европы.

По его словам, идет работа над системой безопасностью, где будут действовать усиленные механизмы наблюдения за ситуацией, "будет мощное сдерживание и будут мощные последствия за нарушения договоренностей".

Он добавил, что гарантии на основе статьи 5 устава НАТО станут частью "более масштабного пакета мер в сфере безопасности".

Ранее в ноябре Financial Times (FT) со ссылкой на источник информировало, что США интересует, согласна ли РФ на гарантии безопасности Украине наподобие статьи 5 устава НАТО. "Чиновник США сказал, что американская администрация спросила Москву, будет ли она возражать против предоставления Вашингтоном Украине гарантий безопасности наподобие "статьи 5", подразумевая обязательства НАТО с коллективной обороной", - отмечало FT.