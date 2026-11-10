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FT узнала о попытках США убедить РФ допустить Европу к переговорам по Украине

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - США желают, чтобы Россия согласилась на участие Европы в переговорах по украинскому урегулированию, сообщает во вторник Financial Times (FT) со ссылкой на источник.

"Американский чиновник сказал, что администрация президента США Дональда Трампа пытается получить от России согласие на переговоры с участием европейских официальных лиц. "Мы твердо верим, что в данный момент для прекращения войны нам в самом деле нужна Европа за столом переговоров", - информирует FT.

По словам американских чиновников, двухдневные переговоры с участием США, РФ и Украины, которые стартуют во вторник в Абу-Даби, будут фокусироваться на гарантиях безопасности для Украины и России и на территориальном вопросе. В Вашингтоне считают, что решение этих проблем в совокупности крайне важно для завершения кризиса.

"Чиновник США сказал, что американская администрация спросила Москву, будет ли она возражать против предоставления Вашингтоном Украине гарантий безопасности наподобие "статьи 5", подразумевая обязательства НАТО с коллективной обороной. Предполагается, что и альянс предложит то же самое", - отмечает FT.

Издание уточняет, что за Трампом остается последнее слово в отношении сути гарантий безопасности.

Но, по информации газеты, европейские дипломаты настроены скептически в отношении возможности прорыва на переговорах в Абу-Даби. Тем не менее, они признают важность быть связанным с нынешним дипломатическим процессом, относится ли он к Украине или общеевропейской безопасности.

Также европейские официальные лица заявляли, что открыты к дискуссиям в отношении восстановление прежних механизмов безопасности. В частности, речь может идти о Договоре по открытому небу, подписанном в 1992 году и вступившем в силу в 2002 году.

Главной темой трехсторонних переговоров в Абу-Даби станут ключевые аспекты формирования новой системы безопасности в Европе, а украинское урегулирование будет лишь одним из пунктов дискуссии, сообщил источник в российской переговорной группе.

"Переговоры в Абу-Даби будут направлены на обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы континентальной безопасности в постконфликтный период", - сказал он журналистам.

США НАТО Абу-Даби Европа Украина
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