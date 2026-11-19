Индия и Япония договорились укреплять сотрудничество в сфере обороны

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Главы Минобороны и МИД Индии Раджнатх Сингх и Субраманьям Джайшанкар, а также их японские коллеги Синдзиро Коидзуми и Тосимицу Мотэги в четверг договорились развивать двухстороннее сотрудничество в сфере обороны, сообщает в четверг агентство ANI.

"В совместном заявлении, опубликованном по итогам встречи, министры приветствовали развивающееся партнерство в сфере обороны и безопасности между странами и высказались за дальнейшее укрепление сотрудничества в области оборонного производства и технологий", - пишет ANI.

Отмечается, что встреча представителей Минобороны и МИД двух стран прошла в Токио. Стороны договорились проводить совместные военные учения, укреплять оборонный потенциал стран, обмениваться информацией.

Кроме того, стороны выразили готовность прилагать совместные усилия для поддержания мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.