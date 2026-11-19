Трамп не торопится действовать в отношении Ирана - "подождем 2027 год"

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что ситуация вокруг Ирана не требует быстрых действий, лучше подождать развитие событий с начала 2027 года.

"Я не тороплюсь с решением по поводу Ирана. Посмотрим, что произойдет после начала следующего года", - сказал Трамп в телефонном интервью Axios на "борту номер один", на котором американский лидер возвращается с саммита АТЭС в КНР.

Портал в свою очередь отмечает: позиция Трампа может означать его желание дать больше времени кампании экономического давления и морской блокады против Ирана. В то же время президент намекнул, что если Иран не пойдет на уступки до конца 2026 года, у него остается возможность применить силу до начала работы нового состава Конгресса США.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что возможность возобновления США массированных ударов по Ирану за последнее время стала выше.

Axios напоминает, что на прошлой неделе Вашингтон и Майами посещал директор службы внешней разведки "Моссад" Роман Гофман для встреч с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом и спецпосланником США Стивом Уиткоффом. По словам источника портала, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отправил его с целью убедить США возобновить удары по Ирану. Гофман среди прочего должен был передать США опасения относительно того, что, по данным Израиля, Иран наращивает разработки и испытания химоружия.