Главы РФ и США на встрече в КНР не поднимали вопрос о раздражителях в отношениях

Но диалог по этой теме будет продолжен, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в Китае не поднимали вопрос о так называемых раздражителях в двусторонних отношениях, диалог между Москвой и Вашингтоном по этой теме будет продолжен, заявил в пятницу замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Лидеры не касались, я так понимаю, этих вопросов, но диалог по раздражителям будет продолжен. Мы от него не отказываемся, хотя темпы продвижения медленные и там, где мы двигаемся - это мелочи по сравнению с тем, что останется нерешенным", - сказал Рябков.

Путин и Трамп в четверг, 19 ноября, провели двустороннюю встречу "на полях" саммита АТЭС.



