На Запорожской АЭС сменились наблюдатели от МАГАТЭ

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - На Запорожской АЭС в 36-й раз с сентября 2022 года прошла ротация представителей Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ, сообщили представители станции.

В 37-й группе агентства, работающей на станции, четыре эксперта.

"Безопасность ротации обеспечили военнослужащие Минобороны России, сотрудники Росгвардии и ГУ МВД России по Запорожской области. Благодаря скоординированным действиям всех задействованных подразделений ротацию провели оперативно и в полном объеме", - отметили представители станции.

В прошлый раз состав миссии наблюдателей менялся 18 сентября.

ЗАЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности России. Ее оператор - АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").